Britse economie in november groter dan voor uitbraak coronacrisis

De omvang van de Britse economie is in november gestegen tot een niveau dat hoger lag dan voor de uitbraak van de coronacrisis. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau. Toch wordt alom wel verwacht dat de economie van het Verenigd Koninkrijk vorige maand weer een tik heeft gehad van de opmars van omikron en de maatregelen om die variant van het coronavirus in te dammen.

De economische groei bedroeg in november 0,9 procent in vergelijking met oktober, wat sterker is dan economen hadden verwacht. Daarmee lag de omvang van de op vier na grootste economie ter wereld die maand 0,7 procent hoger dan in februari 2020 voordat de crisis uitbrak, aldus het statistiekbureau. De groei werd gestuwd door de industrie, dienstensector en de bouw. Minister van Financiën Rishi Sunak spreekt van ‘geweldige cijfers’.

Maar economen denken dat in december en mogelijk ook januari de Britse economie zal krimpen bijvoorbeeld omdat door omikron consumenten voorzichtiger werden met bestedingen en bedrijven te maken kregen met hoge uitval van personeel door ziekte.