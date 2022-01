Excuses ex-spindoctor Johnson voor feest rond uitvaart prins

Een voormalige communicatiedirecteur van de Britse premier Boris Johnson biedt excuses aan voor een feestje dat vorig jaar ter ere van zijn vertrek werd gehouden in de tuin van Johnsons ambtswoning. Het ‘drankgelag’ vond plaats op de vooravond van de begrafenis van prins Philip. Het land was toen in rouw vanwege het overlijden van de echtgenoot van koningin Elizabeth en er golden coronabeperkingen.

Spindoctor James Slack zegt vrijdag in een verklaring dat hij spijt betuigt voor de ‘woede en pijn’ die de bijeenkomst op 16 april heeft veroorzaakt, meldt Sky News. Volgens Britse media waren ongeveer dertig mensen bij het feestje in de tuin van Downing Street 10, waarbij tot in de kleine uurtjes werd gedanst en gedronken. Johnson zelf verbleef volgens zijn woordvoerder buiten Londen.

Het is het zoveelste bericht over feestjes van de entourage van de premier, die deze week al excuses in het parlement aanbood voor een feest in de tuin van de ambtswoning op 20 mei 2020, toen een lockdown van kracht was. De roep om zijn aftreden zwelt zienderogen aan. De oppositie eist dat hij vertrekt, maar ook sommige partijgenoten van de conservatieve bewindsman hebben genoeg van ‘partygate’.

Moreel vacuüm

Inmiddels hebben vijf Tory-parlementariërs Johnson opgeroepen af te treden. Een van hen, Andrew Bridgen, spreekt van een ‘moreel vacuüm in het hart van onze regering’. Om Johnson te kunnen vervangen, moeten 54 conservatieve parlementariërs het vertrouwen in hem opzeggen. Zij kunnen een brief sturen naar het zogeheten 1922 Committee van hun partij. Bridgen heeft dat naar eigen zeggen gedaan.

Britse media sommen opmerkelijke details op over het feestje op 16 april. Zo zou iemand met een koffer drank zijn gaan halen, sprak een aanwezige de vrees uit dat er te veel wijn over een vloerkleed was gemorst en zou een medewerker de schommel van Johnsons zoon Wilfred in de tuin kapot hebben gemaakt. Destijds mochten volwassenen niet binnen samenkomen voor sociale activiteiten en buiten met niet meer dan zes personen.

Er loopt een onderzoek naar een hele reeks bijeenkomsten en feestjes van regeringsmedewerkers waarbij mogelijk coronaregels zijn overtreden. Topambtenaar Sue Gray, die het onderzoek uitvoert, rapporteert op zijn vroegst volgende week over haar bevindingen.