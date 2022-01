FNV mist aandacht voor werknemers in nieuwe plannen kabinet

Dit heeft FNV in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Nederland heeft volgens de bond veel extra vakmensen nodig om alle plannen op het gebied van zorg, wonen, klimaat en digitalisering waar te maken. Dat is niet enkel een kwestie van cheques uitschrijven zonder voorwaarden, benadrukt FNV. Werk zou ook aantrekkelijker gemaakt moeten worden.

‘Dan gaan vooral ook jongeren weer kiezen voor de sectoren waar nu schreeuwend behoefte is aan professionals; de installateurs, de monteurs, de mensen in de zorg. Maar waar is het aanlokkelijke perspectief van het kabinet? Dat zien we niet terug’, geeft FNV-voorzitter Tuur Elzinga aan. Hij stelt verder dat het wettelijk minimumloon fors omhoog moet om mensen uit de armoede te halen. Ook ergert Elzinga zich eraan dat de koopkracht van burgers en werknemers komende jaren waarschijnlijk nauwelijks zal verbeteren. Daar had het kabinet volgens hem juist wat aan moeten doen.

Eerder deze week merkte het Centraal Planbureau (CPB) al op dat het nieuwe kabinet de komende jaren miljarden wil spenderen om Nederland verder vooruit te helpen, maar dat het nog maar de vraag is of dit allemaal binnen de kabinetsperiode gaat lukken. Het CPB wees in zijn doorrekening van het coalitieakkoord op de grote krapte op de arbeidsmarkt. Je kunt dan wel veel extra overheidsuitgaven plannen, maar het zal heel lastig worden om genoeg geschikt personeel te vinden om alles uit te voeren, aldus de belangrijke adviseur van het kabinet.