Aandacht voor KLM en resultaten Amerikaanse banken op Damrak

Volgens de raad van commissarissen van KLM is ‘in goed overleg’ besloten om Elbers niet voor een derde termijn op te laten gaan. Zijn huidige termijn loopt in mei 2023 af. In 2019 was er al veel te doen over de herbenoeming van Elbers na zijn eerste termijn. Elbers lag meermaals dwars bij plannen van de directie van Air France-KLM die de autonomie van KLM zouden inperken.

De AEX-index lijkt lager te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting in het rood openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen vrijdag eveneens omlaag. De Nikkei in Tokio sloot de week 1,3 procent lager af en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,6 procent in de min. Vooral de grote Aziatische techbedrijven stonden onder druk in navolging van de koersverliezen in de Amerikaanse techsector.

Zuid-Korea

In Zuid-Korea verhoogde de centrale bank voor de derde keer sinds afgelopen zomer de rente om de inflatie te beteugelen. De beurs in Shanghai verloor 0,6 procent na gemengde handelscijfers. De Chinese export nam in december iets sterker toe dan verwacht, terwijl de groei van de import een stuk lager uitviel dan voorzien.

Op het Damrak zal het aandeel Philips mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor het zorgtechnologieconcern op. Philips toonde donderdag wat herstel na de koersval op woensdag die volgde op een omzetwaarschuwing van het bedrijf.

Frankfurt

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar SAP. Het Duitse softwarebedrijf zag de totale omzet in het vierde kwartaal met 6 procent stijgen. Het bedrijf bleef daarbij profiteren van een sterke groei van zijn clouddiensten. Voor het nieuwe jaar voorziet het bedrijf een omzetgroei van 4 tot 6 procent. De clouddiensten zullen naar verwachting met 26 procent groeien in 2022. Ook kondigde SAP een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 1 miljard euro.

De euro was 1,1476 dollar waard, tegen 1,1468 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 82,02 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 84,55 dollar per vat.