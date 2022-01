Dode bij woningbrand in Putten

Bij een woningbrand in het Gelderse Putten is een persoon om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend, melden de hulpdiensten. Twee bewoners zijn volgens de brandweer ter controle naar een ziekenhuis gebracht. Vier bewoners zijn ter plaatse door ambulancepersoneel gecontroleerd.

De brand aan de Van Oldenbarneveltstraat brak door nog onbekende oorzaak uit in een duplexwoning. Aangrenzende woningen werden ontruimd. De brandweer maakte rond 05.45 uur voor het eerst melding van de brand. Iets na 07.30 uur liet de brandweer weten dat het sein brand meester is gegeven.