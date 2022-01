Nederlandse export weer flink gestegen, na kleine dip

De Nederlandse export van goederen is in november weer flink gestegen, na een kleine dip in oktober. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er vooral meer chemische producten, metaalproducten en transportmiddelen uitgevoerd.

Gemeten in volume en gecorrigeerd voor de hoeveelheid werkdagen in de maand, kwam de export in november bijna 9 procent hoger uit dan in dezelfde maand in 2020. Ten opzichte van november 2019 lag de export dik 10 procent hoger. Ook de invoer van goederen zat in november stevig in de lift, met vergelijkbare plussen.

Een maand eerder liet de uitvoer nog een dip van 0,6 procent zien ten opzichte van oktober 2020. Dat ging puur om een kleine afname van de hoeveelheid verhandelde goederen, want met de export was in oktober wel beduidend meer geld gemoeid dan een jaar eerder. Dat komt omdat de prijzen over de gehele linie flink zijn toegenomen.

Volgens het CBS worden de condities van de export in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederland. Momenteel, dus begin 2022, zijn de omstandigheden ongeveer even gunstig als in november, constateert het statistiekbureau. Buurland Duitsland kampte volgens recente cijfers weliswaar met een krimp in de productie, maar hier staat tegenover dat het producentenvertrouwen bij de oosterburen juist is gestegen.