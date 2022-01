Techbedrijven onder druk op beurzen in Japan en Hongkong

Grote Aziatische technologiebedrijven stonden vrijdag onder druk op de beurzen in Japan en Hongkong. De koersverliezen volgden op de forse koersdalingen in de Amerikaanse techsector op Wall Street, waar de rentevrees terugkeerde. Hogere rentes zijn over het algemeen negatief voor de meer risicovollere beleggingen in techaandelen. Beleggers verwerkten daarnaast de handelscijfers uit China en een renteverhoging in Zuid-Korea.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, ging 1,3 procent lager het weekeinde in op 28.124,28 punten. Techinvesteerder SoftBank en technologieconcern Sony behoorden tot de sterkste dalers met verliezen van rond de 2 procent. Fast Retailing was een positieve uitblinker met een plus van ruim 7 procent. De eigenaar van kledingketen Uniqlo boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en kondigde aan de prijzen te verhogen vanwege de hogere kosten van materialen en transport.

In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,9 procent. Grote techbedrijven als Alibaba, Tencent en Meituan zakten tot ruim 3 procent. Het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande ging licht vooruit. Het bedrijf heeft een overeenkomst bereikt met enkele obligatiehouders om een betaling op een van zijn leningen uit te stellen.

Chinese export

De beurs in Shanghai verloor 0,7 procent. De Chinese export nam in december met 20,9 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dat was iets beter dan economen hadden verwacht. De invoer steeg met 19,5 procent, terwijl er was gerekend op een groei van ruim 26 procent. Ten opzichte van 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, namen de export en import flink toe. De export groeide in 2021 met 29,9 procent, tegen een groei van 3,6 procent in 2020. De import nam afgelopen jaar toe met 30,1 procent, vergeleken met een daling van 1,1 procent in 2020.

De Kospi in Seoul zakte 1,6 procent na het besluit van de Zuid-Koreaanse centrale bank om de rente te verhogen met 25 basispunten tot 1,25 procent. Het was de derde renteverhoging sinds afgelopen zomer. Het rentetarief in het land staat nu op het hoogste niveau sinds maart 2020 en keerde daarmee terug naar het niveau van voor de pandemie. De centrale bank liet tevens doorschemeren de rente verder te zullen verhogen om de inflatie te beteugelen.