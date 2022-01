Noord-Koreaanse cybercriminelen stalen 400 miljoen dollar in 2021

Hackers uit Noord-Korea hebben vorig jaar bijna 400 miljoen dollar (348 miljoen euro) buitgemaakt met aanvallen op platforms die in cryptomunten handelen. 2021 was daarmee een van de succesvolste jaren voor de cybercriminelen, stelt onderzoeksbureau Chainalysis in een rapport. Het aantal hacks verdubbelde bijna van vier naar zeker zeven en de opbrengst nam toe met 40 procent.