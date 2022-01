Microsoft laat beleid rond seksuele intimidatie onderzoeken

De advocaten zullen ook het bedrijfsbeleid rond seksueel overschrijdend gedrag en discriminatie op basis van geslacht tegen het licht houden. Hiermee komt Microsoft tegemoet aan een wens van de activistische aandeelhouder Arjuna Capital, die hier vorig jaar om had verzocht.

Nadat Bill Gates had aangekondigd dat hij en zijn vrouw, Melinda French Gates, gingen scheiden, doken er berichten op over mogelijk ongepast gedrag tegenover Microsoft-medewerkers door de voormalige directeur. Het bedrijf erkende dat het in 2019, toen Gates in de raad van bestuur van Microsoft zat, een klacht heeft ontvangen en dat hij in 2000 heeft geprobeerd een relatie te beginnen met een werknemer. Het bestuur van Microsoft heeft dit onderzocht, maar dat onderzoek is niet afgerond, omdat Gates in 2020 terugtrad als bestuurder. Hij is wel nog adviseur van het bedrijf.

Advocatenkantoor Arent Fox LLP, dat volgens Microsoft veel ervaring heeft op dit gebied, moet de gang van zaken onderzoeken. Ook zal gekeken worden naar hoe soortgelijke klachten tegen andere bestuurders en hoge managers zijn afgehandeld en in hoeverre zij verantwoordelijk zijn gehouden. De onderzoekers zullen ook aanbevelingen doen om het beleid te verbeteren.

Arjuna Capital heeft al meerdere grote bedrijven onder druk gezet over kwesties als beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen en tussen etnische groeperingen.