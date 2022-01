Iets meer sterfgevallen dan normaal in eerste week van nieuwe jaar

In de eerste week van het nieuwe jaar overleden naar schatting 3450 mensen, bijna 150 meer dan verwacht voor deze tijd van het jaar. Het zijn er wel minder dan in de week ervoor, toen 3621 mensen stierven. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het aantal overlijdens sinds de laatste week van december niet meer zo hoog dat er sprake is van oversterfte.

Statistici spreken van oversterfte als veel meer mensen overlijden dan te verklaren valt door gebruikelijke schommelingen in de sterftecijfers. Het gemiddelde is nu weer op een normaal niveau vanwege een daling van de sterftecijfers onder de oudste groep Nederlanders. ‘Er was vooral een daling bij 80-plussers, hier is geen oversterfte meer. Onder mensen jonger dan 80 jaar is er wel oversterfte’, aldus het statistiekbureau.

Volgens het CBS zijn er sinds begin augustus veel meer mensen overleden dan normaal, zonder duidelijke aanleiding. In de laatste week van december was er overigens net geen sprake van oversterfte.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet samen met het CBS onderzoek naar de oversterfte in Nederland. Het instituut hoopt begin februari de eerste resultaten te hebben. Begin december vroeg de Tweede Kamer het kabinet om het onderzoek. Ook ouderenorganisaties en een aantal wetenschappers drongen hierop aan. De studie moet duidelijk maken of de oversterfte kan liggen aan factoren zoals de uitgestelde zorg, eenzaamheid en of er een relatie is met vaccinaties.