Hoogste hof VS blokkeert vaccinatieregels voor bedrijven

Het Amerikaanse Hooggerechtshof in Washington heeft vaccinatieregels voor het bedrijfsleven geblokkeerd. De uitspraak heeft gevolgen voor tientallen miljoenen Amerikanen.

Het hof bevriest volgens CNN een uitspraak van een lagere rechter, die had geoordeeld dat nieuwe regels voor bedrijven landelijk ingevoerd konden worden. Die golden voor ondernemingen met minstens honderd medewerkers. Daar moesten personeelsleden zich laten vaccineren tegen het coronavirus of zich regelmatig laten testen en mondkapjes dragen. Die maatregelen hadden betrekking op meer dan 80 miljoen werknemers.

De regels waren aangekondigd door de overheidsorganisatie OSHA, die moet zorgen dat Amerikanen veilig hun werk kunnen doen. Een meerderheid van de rechters vond volgens NBC News dat die Occupational Safety and Health Administration niet bevoegd is om met dergelijke verregaande regelgeving te komen. Besmet raken met het coronavirus zou niet specifiek een beroepsrisico zijn.

Tegenvaller Biden

Niet alle werknemers in de VS ontkomen aan regels die de vaccinatiegraad omhoog moeten krijgen. Het hof oordeelde dat sommige zorgverleners wel verplicht kunnen worden zich te laten vaccineren. Het gaat dan om medewerkers van ziekenhuizen en andere zorginstellingen die worden gefinancierd door de landelijke overheid. Die maatregel heeft gevolgen voor ongeveer 20 miljoen zorgverleners.

Het Hooggerechtshof bestaat uit negen rechters en die waren onderling verdeeld over de maatregelen. Zes rechters wezen de regels voor bedrijven af en drie vonden ze toelaatbaar. De voorstanders worden gezien als progressieve rechters, terwijl het conservatieve kamp binnen het hof juist tegen de regels was. Bij de uitspraak over de vaccinatieplicht voor zorgverleners waren de stemverhoudingen binnen het hof vijf tegen vier.

De uitspraak is een tegenvaller voor president Joe Biden, die de vaccinatiegraad omhoog probeert te krijgen. Hij noemt het in een reactie ‘teleurstellend’ dat de regels voor grote bedrijven niet ingevoerd kunnen worden. De president roept bedrijven nu op om zelf met maatregelen te komen om te zorgen dat medewerkers zich laten inenten tegen het coronavirus.