Iets meer bier verkocht in 2021, maar wel minder dan voor corona

Nederlanders hebben afgelopen jaar iets meer bier gekocht, maar de verkopen blijven nog altijd duidelijk achter bij de situatie zoals die voor corona was. Vooral de sluiting van de horeca heeft een grote invloed gehad, stelt Nederlandse Brouwers. De branchevereniging voor de Nederlandse bierbrouwers roept op om de horeca zo snel mogelijk weer te openen, vooral voor ondernemers in de sector.

Afgelopen jaar werd er 10,9 miljoen hectoliter bier verkocht in Nederland, 2,6 procent meer dan in het eerste coronajaar 2020. Ten opzichte van 2019 liggen de bierverkopen nog altijd ruim een tiende lager. Door de sluiting van de horeca zijn mensen vooral thuis meer bier gaan drinken. Dat gebeurde in 2021 nog ietsje meer dan een jaar eerder.

Ook konden consumenten weer iets beter in de horeca terecht, waardoor daar 14 procent meer bier werd verkocht dan in 2020. Dat lijkt een forse stijging maar in dat eerste coronajaar daalden de verkopen in de horeca zo hard dat ze ondanks die stijging vorig jaar nog altijd bijna de helft lager liggen dan in 2019.

Export

Speciaalbier en alcoholvrij bier waren voor corona al in trek en die trend heeft zich doorgezet. Zelfs ten opzichte van 2019 werd daar meer van verkocht. Pils heeft het meest te lijden van de sluitingen in de horeca.

De Nederlandse bierbrouwers produceerden afgelopen jaar ruim 22 miljoen hectoliter bier, minder dan in 2020 en 2019. Daarvan werd zo’n 12,9 miljoen hectoliter naar andere landen uitgevoerd. Alleen Mexico exporteert meer bier dan Nederland, stelt Nederlandse Brouwers. De import van bier uit het buitenland bedroeg vorig jaar een kleine 1,7 miljoen hectoliter.