Yesilgöz gaat belang naleving benadrukken na kritiek op uitspraak

Justitieminister Dilan Yeşilgöz gaat donderdagavond tijdens het Veiligheidsberaad ‘het belang van de naleving, controle en handhaving’ van de coronaregels benadrukken, nadat ze kritiek had gekregen op eerdere uitspraken. Woensdag zei ze dat naleving ‘meer is wat u en ik ervan maken dan dat de politie er rond moet gaan lopen’. Ook was het naleven van de regels volgens de bewindsvrouw ‘aan de mensen zelf’. Meerdere winkeliers dreigden de afgelopen dagen hun deuren te openen, ondanks de geldende lockdown.

Meerdere Kamerleden wilden opheldering van de minister over haar uitspraken. Onder meer D66-Kamerlid Hanneke van der Werf riep de minister op te handhaven. ‘Het gaat niet om een vrijblijvend advies, maar om de wet.’ Yeşilgöz antwoordde in een brief aan de Kamer wel degelijk het belang van naleving te hebben benadrukt en dat handhaving ‘uiteraard’ mogelijk is. Verder deelde ze het voornemen om hierover te spreken met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad en ook daar het belang nog eens te benadrukken.

Woensdag zei Yeşilgöz niet te willen ingaan op ‘als-dan-scenario’s’, bijvoorbeeld als het gaat om het al dan niet verlengen van de lockdown. Donderdag meldden bronnen dat het kabinet enkele coronaregels gaat versoepelen, ook voor de detailhandel. Zo is het aannemelijk dat klanten op afspraak naar een winkel kunnen. Ook kunnen mensen met contactberoepen, zoals kappers, hun werk weer doen. Het kabinet neemt vrijdag een besluit over de versoepelingen. Die worden vrijdagavond toegelicht op een persconferentie met premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid).