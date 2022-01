Republikeinen in VS willen presidentsdebatten boycotten

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten wil breken met de commissie die debatten organiseert tussen presidentskandidaten. Toekomstige Republikeinse kandidaten moeten gaan beloven dat ze niet meedoen aan debatten van de Commission on Presidential Debates, schrijft The New York Times.

De partij van oud-president Donald Trump heeft de commissie per brief geïnformeerd over de geplande boycot. Die kan volgens de krant enorme gevolgen hebben voor de manier waarop debatten worden georganiseerd in de aanloop naar de presidentsverkiezingen.

De twee belangrijke partijen van de VS, de Republikeinen en Democraten, hebben de debatcommissie in 1987 samen opgericht. Het orgaan moest onpartijdig zijn. De Republikeinen liggen inmiddels al jaren met de commissie overhoop over uiteenlopende zaken. Zo klaagde Trump dat debatleiders vooringenomen waren.

De Republikeinen moeten tijdens een bijeenkomst in februari besluiten of het echt tot een breuk komt. Het is nog de vraag wat zo’n besluit zou betekenen voor toekomstige debatten. Voordat de commissie bestond, moesten politieke partijen rechtstreeks onderhandelen over de voorwaarden waaronder kandidaten publiekelijk met elkaar in discussie gaan.