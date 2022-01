Groeiend animo voor acties in horeca

De animo voor acties waarbij horecagelegenheden ondanks lockdownregels toch opengaan groeit, nu is uitgelekt dat deze branche nog op slot blijft wegens de aantallen coronabesmettingen. Sommige gemeenten gaan het tijdelijk gedogen als eetgelegenheden en restaurants drankjes of eten gaan serveren, omdat dit als protest gezien kan worden. Maar een restaurant in Ommen gaat radicaler te werk en kondigt aan de deuren permanent te openen.

‘Wij gaan zaterdag open en blijven dat ook’, zegt Ruben Strating van restaurant en bar De Vrienden in Ommen. ‘We hebben tot nu toe alleen maar goede reacties gekregen. Ik zit tot aan mijn nek volgeboekt.’

Strating is van plan alleen gasten voor het restaurantgedeelte van zijn zaak te ontvangen, die aan tafels kunnen plaatsnemen met voldoende afstand van anderen. Hij verwacht dat de gemeente wel zal optreden tegen de actie, maar bang voor een boete is hij niet. ‘Ik ben na twee jaar ellende het stadium van bang zijn wel voorbij. In vind niet dat je ons gesloten kan houden als in de rest van Europa de horeca wel open kan.’

Zaken toch open

De Gedeputeerde Staten van Overijssel pleitte woensdag al voor een minder strenge lockdown. Strating ziet daarin bewijs dat de roep voor heropening van gesloten bedrijven breed gedeeld wordt.

De voorzitter van de Overijsselse afdeling van KHN, Geerlof Kanis, hoort en ziet dat horecazaken in meerdere gemeenten in de provincie zaterdag opengaan. Dat gebeurt in overleg met de gemeenten, die het onder het mom van protestactie kortstondig willen gedogen. Onder andere in het Twentse Tubbergen staat zo’n actiedag op het programma, schrijft de regionale krant Tubantia. Zelf is Kanis niet van plan zijn Grand Café Centraal in Haaksbergen te openen, omdat het inslaan van voorraden voor één dag ondoenlijk is. ‘En persoonlijk ben ik van mening dat je meer opschiet met overleg.’

Groei

In het Limburgse Valkenburg gaan horecabedrijven vrijdag samen met winkeliers bij wijze van protest open, ondanks dat die laatste groep ondernemers volgens uitgelekte berichten versoepelingen tegemoet kan zien. Volgens initiatiefneemster Peggy Michielsen willen veel horecaondernemers meedoen. ‘In de appgroep heeft nog maar één ondernemer gezegd niet mee te willen doen.’

Horecatycoon Laurens Meyer met verspreid over Nederland tientallen horecazaken, heeft wel oren naar een grootschalige protestactie waarbij restaurants en cafés weer opengaan. 140 regionale afdelingen van KHN hebben een oproep ondertekend om ook de horeca te openen als winkels uit de lockdown mogen, en volgens Meyer wordt er overlegd of er ook acties komen. ‘De actiebereidheid groeit heel hard. Als ze besluiten iets te doen, dan doen wij mee.’