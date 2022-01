Chipbedrijven stijgen hard in lichtgroene AEX

De chipbedrijven in de Amsterdamse AEX-index behoorden donderdag tot de kopgroep. Sterke resultaten van de Taiwanese chipfabrikant TSMC zorgden ervoor dat handelaren positief waren over de hele sector. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway steeg door na het goed ontvangen handelsbericht van een dag eerder.

Chipbedrijf Besi was de grootste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam en ging haast 10 procent omhoog. Ook branchegenoot ASMI (plus 5 procent) en chipmachinemaker ASML (plus 2,9 procent) gingen mee omhoog. Just Eat Takeaway dikte 8,5 procent aan. Woensdag was dat bedrijf al 4 procent meer waard geworden.

Philips steeg 2,2 procent. Het medisch technologiebedrijf herstelde daarmee wat van de koersval van ruim 15 procent van een dag eerder. Toen was het bedrijf met een omzetwaarschuwing gekomen door chiptekorten en maakte het bekend meer geld opzij te zetten voor de kosten van een terugroepactie voor apparaten tegen slaapapneu.

Adyen

Betalingsdienstverlener Adyen was de hekkensluiter in de AEX en leverde 6 procent in. Uitzendbureau Randstad, dat te kampen had met een adviesverlaging van JPMorgan, daalde 2 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent hoger op 791,33 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 1088,63 punten. Frankfurt en Londen stegen tot 0,2 procent, de beurs in Parijs daalde 0,5 procent.

Tesco

Niet alleen in Amsterdam deden de chipbedrijven goede zaken. In Parijs won chipmaker STMicroelectronics haast 3 procent en de Duitse chipproducent Infineon steeg 2 procent.

In Londen zakten supermarktconcern Tesco en winkelketen Marks & Spencer 0,9 en bijna 8 procent. De twee Britse retailers schroefden hun winstverwachtingen op dankzij sterke kerstverkopen. Beleggers grepen de resultaten echter aan om winst te nemen in de sterk gestegen aandelen van de bedrijven.

De euro was 1,1468 dollar waard, tegen 1,1428 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 82,37 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 84,57 dollar per vat.