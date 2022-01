Theaters willen opheldering over verdeling versoepelingen

De theaterwereld had al rekening gehouden met de waarschijnlijke verlenging van de coronamaatregelen voor de cultuursector. "Dit is geen verrassing voor ons", laat een woordvoerder van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) desgevraagd weten. Wel wil de vereniging opheldering van het kabinet over waarom sportscholen en winkels wel open mogen en de cultuursector niet.