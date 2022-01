Bioscoopsector: staatssecretaris moet laten zien wat ze waard is

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) roept de nieuwe staatssecretaris van Cultuur op om perspectief te geven aan de culturele sector. NVBF-voorzitter Boris van der Ham zegt dat in een eerste reactie op het nieuws over de op handen zijnde versoepeling van de coronamaatregelen. Daarbij heeft het er vooralsnog alle schijn van dat de culturele instellingen de deuren gesloten moeten houden.

"Het is mooi dat er door de aankomende versoepelingen perspectief is voor winkels en andere ondernemers, maar het is extra wrang dat dat er niet is voor kunst en cultuur. Met name theaters en bioscopen hebben de afgelopen twee jaar laten zien een van de veiligste plekken te zijn om uit te gaan, dat kan ik niet genoeg benadrukken", zegt Van der Ham. "Iedereen zit geplaceerd en de lucht wordt in een bioscoopzaal elke zeven minuten ververst. Er is geen enkele besmetting terug te voeren op bioscoopbezoek."

Van der Ham roept de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, op om vrijdag, wanneer het kabinet definitief besluit over de versoepelingen, "te laten zien wat ze waard is". Van der Ham noemt het heel belangrijk dat zij, samen met de minister van Economische Zaken, laten zien dat er perspectief is.