Meer dan 33.000 nieuwe coronagevallen, een na hoogste aantal ooit

Het aantal coronagevallen loopt nog verder op. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 33.436 positieve tests geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. En het cijfer had nog hoger kunnen zijn. Door een storing zijn namelijk niet alle bevestigde besmettingen goed binnengekomen.

Het absolute record werd vorige week vrijdag gevestigd, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 35.000 nieuwe gevallen in een dag tijd meldde.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat het coronavirus 217.818 keer is vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 31.117 gevallen per dag. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis bijna twee jaar geleden komt dat gemiddelde boven de 30.000 uit. Het gemiddelde stijgt voor de zestiende dag op rij.

Sterfgevallen

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft juist relatief laag. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat dertien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal doden hoger liggen, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is gestorven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 86 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld zo’n 12 per dag. Het sterftecijfer is daarmee gezakt tot het niveau eind oktober, toen de huidige golf net was begonnen.