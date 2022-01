Dataspecialist: aantal schoenenwinkels zakt onder de 1000

De grootste afname is te zien in de noordelijke provincies. In Groningen ging het om een daling van het aantal winkels met 48 procent sinds 2011. Daarmee telt Groningen nu nog maar 55 schoenenwinkels. In Drenthe ging het om een daling van 53 procent tot 45 winkels. Ook in Noord- en Zuid-Holland was de daling fors met een afname van 43 procent, aldus BoldData.

Het geschetste beeld van BoldData komt overeen met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit ook een aanhoudende daling van het aantal schoenenwinkels valt te zien. Het statistiekbureau hanteert een iets bredere definitie en hanteert een ander meetmoment. Een duidelijk effect van corona valt uit de cijfer van het CBS niet op te maken.

Crisis

Schoenmakers lijken volgens BoldData minder vatbaar voor de crisis dan schoenenwinkels. Ook het aantal schoenmakers neemt al jaren gestaag af, maar de huidige coronacrisis lijkt dit proces niet te versnellen. In onzekere tijden lijken consumenten er vaker voor te kiezen schoenen te laten repareren in plaats van nieuwe te kopen. Dat zou volgens BoldData een verklaring kunnen zijn voor het gegeven dat sinds het begin van de pandemie maar tien schoenmakers hun deuren hebben gesloten.

Het aantal schoenmakers nam in de afgelopen tien jaar met bijna 11 procent af tot zevenhonderd winkels. De meeste daarvan zijn eenmanszaken.