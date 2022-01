Sportscholen gaan uit van volledige heropening

Sportscholen gaan ervan uit zonder beperkingen open te kunnen. Dat zegt branchevereniging NL Actief in reactie op berichtgeving op basis van bronnen dat het hoger onderwijs, de contactberoepen, winkels en sportscholen per zaterdag weer open mogen. ‘De signalen zijn goed, maar het officiële moment is vrijdag’, houdt NL Actief-directeur Ronald Wouters nog wel een slag om de arm.

Wouters zegt ‘verheugd’ te zijn over de berichten over een mogelijke heropening. ‘De erkenning dat onze branche onderdeel is van de oplossing tegen het coronavirus doet onze achterban heel goed. Die erkenning was eerder al wel uitgesproken, maar had zich nog niet vertaald in het signaal dat nu naar ons toekomt.’ Wouters heeft de indruk dat VWS naar de sector luistert in de gesprekken die steeds gevoerd zijn met het ministerie. Afgelopen dinsdag organiseerde de sportscholen nog een actie voor de Tweede Kamer gericht op heropening.

In bijna alle bedrijfssectoren kampen ondernemers momenteel met personeelstekort, zowel door ziekte als door werknemers die afgevloeid zijn. De sportscholen hebben volgens Wouters voldoende personeel om per zaterdag, vanaf wanneer de versoepelingen nu lijken te gaan gelden, weer open te kunnen. Op de lange termijn wordt het personeelstekort dat ontstaan is door de coronacrisis wel een uitdaging, zegt hij.

Voorwaarden

Han de Hair, voorzitter van de Vereniging van Exclusieve Sportcentra, is met name benieuwd naar de voorwaarden waaronder sportscholen open mogen. Hij hoopt niet op ‘draconische maatregelen’ zoals de eerder ingestelde beperking toen de sportscholen wel open mochten, maar alleen tot 17.00 uur. Die regel was volgens De Hair ‘een hele rare actie’ en leidde volgens hem juist tot meer drukte dan normaal in de sportscholen rond dat tijdstip.

De Hair hoopt dat het ministerie luistert naar de sportbranche. ‘NL Actief is steeds in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid over het veilig organiseren van sport. Maar wat blijkt is dat toch steeds het OMT en het kabinet het laatste woord houden. En dan komen dingen uit de hoge hoed die voor niemand te begrijpen zijn. Dus het is nog even spannend’, aldus De Hair.