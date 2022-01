Steeds minder geslaagde aanvallen van piraten op zee

Het aantal gevallen van piraterij op zee is vorig jaar flink gedaald. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) waren er voor zover bekend in 2021 132 gewapende aanvallen van piraten op vaartuigen. Dat is het laagste aantal piratenacties sinds 1994. Opmerkelijk was volgens deze maritieme organisatie van de VN de daling van het aantal gevallen voor de kust van West-Afrika. Daar zijn vorig jaar 34 incidenten geregistreerd tegenover 81 in 2020.