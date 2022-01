Na coronabesmetting in Engeland voortaan maar vijf dagen isolatie

Mensen die in Engeland het coronavirus oplopen, moeten vanaf maandag niet langer minstens zeven dagen maar nog maar vijf volledige dagen in isolatie. Na een negatieve coronatest op vijfde en zesde dag mag de isolatieperiode direct worden beëindigd.

Gezondheidsminister Sajid Javid heeft in het parlement gezegd dat twee op de drie positief geteste mensen aan het einde van dag vijf niet langer besmettelijk zijn. Hij roept mensen op veilig uit isolatie te gaan door gebruik te maken van de opgebouwde testcapaciteit. De isolatieduur werd vlak voor de feestdagen al van tien naar zeven dagen ingekort.

De snelle verspreiding van de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus heeft geleid tot recordaantallen aan besmettingen. Inwoners van Engeland zitten massaal in isolatie of in quarantaine en dat veroorzaakt personeelstekorten in onder meer ziekenhuizen, in het onderwijs en in de transportsector.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames blijft ondanks de vele infecties achter ten opzichte van eerdere golven, net als het aantal sterfgevallen. Naast een voorspoedig verlopende boostervaccinatiecampagne in Engeland leidt omikron minder vaak tot ernstige ziekte dan andere varianten. Als heel veel mensen besmet raken met omikron, meer dan bij andere varianten, kunnen alsnog veel mensen in het ziekenhuis belanden.

Javid benadrukt dat er tijd zit tussen besmetting en ziekenhuisopname en geeft aan dat de druk op de zorg de komende weken hoog blijft. ‘Het is echter wel bemoedigend dat we tijdens deze golf geen toename zien van het aantal coronapatiënten op de intensive cares. En er zijn al vroege signalen dat het aantal ziekenhuisopnames begint af te nemen.’