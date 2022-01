Gemeenten vragen regering om bredere blik op coronamaatregelen

De besluiten moeten niet meer alleen gebaseerd zijn op de gezondheidszorg, maar op de hele samenleving. Burgemeesters uitten in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG hun zorgen over jongeren en ondernemers, die erg te lijden hebben onder de coronalockdown. Ook moet er sneller duidelijkheid komen over compensatieregelingen en moet er meer als één overheid actie worden ondernomen, dus meer in overleg met de gemeenten.

Van tevoren hadden 29 gemeenten de motie al ondertekend. De motie is aangenomen op de dag dat de regering in het Catshuis overlegt over nieuwe coronamaatregelen.

Winkels open

Steeds meer gemeenten en provincies vroegen de regering de afgelopen dagen al om met meer perspectief te komen voor ondernemers en burgers. Er moet volgens de lagere overheden meer oog komen voor de samenleving bij het maken van coronabeleid.

Gemeenten in onder meer Limburg, Zeeland, Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe zijn van plan winkels open te laten gaan en daar niet op te handhaven komende zaterdag. Het is nog niet bekend of er zaterdag nog een lockdown is, dat wordt vrijdag tijdens een coronapersconferentie bekendgemaakt.