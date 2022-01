Horeca hekelt ongelijke verdeling coronaversoepelingen

De ruimte die er is om coronabeperkingen te versoepelen moet eerlijker verdeeld worden. Dat zegt voorzitter Robèr Willemsen van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op uitgelekte kabinetsplannen. Volgens ingewijden blijven restaurants en cafés na de persconferentie van vrijdag dicht, terwijl de lockdown voor winkeliers, contactberoepen, het onderwijs en sport wel worden versoepeld. Veel horecaondernemers zullen rebelleren en zaterdag hun zaak toch opengooien, voorspelt Willemsen.

‘De ruimte die er is voor versoepelingen moet gelijk worden verdeeld. Winkels kunnen op afspraak klanten ontvangen. Bij ons bestaat dat ook en heet het reserveren, wat één op één veilig in te voeren is’, zegt de KHN-voorzitter. Dat het kabinet de horecabranche nog niet van het slot haalt ‘zorgt voor veel maatschappelijke onrust’. ‘Ik vrees dat er veel kikkers zullen zijn die we niet in de kuip kunnen houden’, zegt Willemsen over horecaondernemers die uit wanhoop toch hun zaak openen. De brancheorganisatie zelf zal nooit oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, voegt hij daaraan toe.

Vertegenwoordigers van de brancheorganisatie hadden woensdag hun eerste kennismaking met de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens. Dat was volgens Willemsen een goed gesprek, maar concrete toezeggingen deed de bewindsvrouw nog niet aan de horeca.

‘Het lijkt er soms een beetje op dat men maatregelen treft om de maatregelen. We zijn het enige land in Europa dat dicht is. Onze minister-president lijkt te worstelen met een trauma door alles wat er afgelopen zomer is gebeurd. Daar is hij extreem voorzichtig van geworden en daar zijn wij de dupe van’, zegt Willemsen.