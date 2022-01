Epidemioloog Amrish Baidjoe: quarantaineregels moeten versoepeld

Als er veel mensen een boosterprik tegen het coronavirus nemen, zullen de quarantaineregels op den duur moeten worden versoepeld, meent epidemioloog Amrish Baidjoe. Op dit moment moet iedereen, ongeacht de vaccinatiestatus, in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon, maar dat is volgens Baidjoe onhoudbaar als veel mensen hun oppepprik hebben gehad.

Alleen mensen die heel kort geleden corona hebben gehad zijn op dit moment uitgezonderd van de quarantaineregels, mits ze klachtenvrij zijn. In het najaar hoefden ook volledig gevaccineerden - in tegenstelling tot ongevaccineerden - niet in quarantaine na nauw contact met iemand met corona, maar die uitzondering werd geschrapt door de komst van de omikronvariant in december.

Wie een boosterprik heeft gehad, is weer beter beschermd tegen infectie en kan het virus ook minder makkelijk doorgeven. Het versoepelen van de regels voor mensen die een oppepprik hebben gehad is vanuit epidemiologisch perspectief ‘niet ideaal’, zegt Baidjoe, lid van het voormalige Red Team dat het kabinet voorzag van ongevraagd advies over de pandemie. ‘Maar met zulke hoge besmettingscijfers als we nu zien, haal je echt grote groepen weg uit de samenleving. Dat levert stress op, niet alleen in de zorg, maar in steeds meer sectoren. Dus je zult moeten zoeken naar een middenweg.’

Isolatie

Dat kan door de periode te verkorten dat besmette mensen zelf in isolatie moeten, zegt Baidjoe. Dat is onlangs besloten in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Daar hoeven mensen na een besmetting minder lang in quarantaine, mits ze een negatieve zelftest kunnen overleggen, legt Baidjoe uit. Maar een optie is ook om de quarantaineregels voor nauwe contacten van besmette personen te versoepelen voor gevaccineerden met een oppepprik.

Want het doel van vaccineren is om de samenleving weer te kunnen openen, zonder een besmettingsgolf te riskeren, stelt de epidemioloog. Als de groep die is geprikt groter is, wordt dus ook de roep om versoepelingen groter.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft het Outbreak Management Team gevraagd om advies over de quarantaineregels. Vrijdag geeft het kabinet weer een persconferentie over de coronamaatregelen.