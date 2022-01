Kappers ‘dolblij’ weer open te kunnen

Kappers laten weten ‘dolblij’ te zijn als ze weer open zouden mogen. Bronnen hebben na berichtgeving van onder meer De Telegraaf en RTL Nieuws bevestigd dat er per zaterdag versoepelingen komen van de coronaregels voor het hoger onderwijs, detailhandel, contactberoepen en sport. ‘Hier hebben we de afgelopen weken keihard voor gestreden’, zegt een woordvoerster van kappersbrancheorganisatie ANKO.

‘We hebben steeds gezegd dat we veilig kunnen werken, met mondkapjes en op afspraak bijvoorbeeld. We weten het natuurlijk pas zeker als premier Rutte het uitspreekt, maar dit zou fantastisch zijn. We hebben het gevoel dat we gehoord zijn. We zijn heel blij dat er nu hoop gloort. Voor ons ondernemers is dit de lifeline’, aldus de woordvoerster.

Of de kappers ook direct weer genoeg personeel hebben om de coronacoupes bij te knippen kon de brancheorganisatie nog niet zeggen. Bedrijven kampen de laatste tijd met personeelstekorten door besmettingen met de omikronvariant van het virus. Die grijpt snel om zich heen.

Personeelstekort

ANKO zegt zodra bevestigd is dat de kappers ook daadwerkelijk open mogen het personeelstekort direct te monitoren. Daarnaast pleit de organisatie voor het versoepelen van quarantaineregels voor mensen die besmet zijn met het coronavirus. Dat zou het midden- en kleinbedrijf helpen bij het oplossen van ziekteverzuim.

ANKO zegt ook te gaan uitzoeken wat er in de toekomst nodig is om ‘nooit meer dicht te hoeven’. ‘Dit moet gewoon de laatste lockdown zijn voor ons’, aldus de woordvoerster.