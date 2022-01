Canadese vader mag kind niet zien zonder vaccinatie

Het hooggerechtshof in de Canadese provincie Québec heeft een gescheiden vader tijdelijk het recht ontzegd zijn 12-jarige dochter te zien, omdat hij niet is gevaccineerd en omdat hij volgens de rechter via Facebook blijk heeft gegeven een complotdenker te zijn. Canadese media meldden dit bijna drie weken na de uitspraak.

Het hof oordeelde dat het normaal gesproken in het belang van het kind is haar vader te zien, maar dat is nu niet het geval door de huidige coronamaatregelen in Québec en de vaccinatiestatus van de vader. Zijn op Facebook geuite meningen geven bovendien aan dat hij theorieën zou aanhangen waaruit zou blijken dat hij niet geneigd is de geldende coronamaatregelen na te leven.

De rechtszaak vloeide voort uit de wens van de vader zijn dochter op een van de twee kerstdagen te zien. De moeder verzette zich daartegen en voerde aan dat hij niet was ingeënt en een complotdenker is. De vader erkende enkel bedenkingen tegen de vaccinaties te hebben, maar zei zich verder wel aan coronamaatregelen te houden en nauwelijks de deur uit te gaan.

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een ouder van een kind wordt gescheiden wegens het niet vaccineren en wegens ‘complotdenken’.