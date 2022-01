Geen doorbraak bij topoverleg met Russen over Oekraïne-crisis

Ook bij het jongste topoverleg over de spanningen rond het Oost-Europese Oekraïne is geen doorbraak te melden. Het Westen vreest een inval door het buurland Rusland, maar volgens Moskou is er niets aan de hand. De Russen eisen wel veiligheidsgaranties, zoals een einde aan de uitbreiding van de NAVO richting oosten.

Na crisisberaad tussen Russen en Amerikanen in Genève en tussen de Russen en de NAVO in Brussel was donderdag de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) in Wenen de schouwplaats. Het was de derde poging in een week van ‘intens diplomatiek ballet’, zo melden waarnemers, om het conflict over Oekraïne te bezweren.

De OVSE benadrukte de ‘urgentie’ om de dialoog over veiligheid in Europa nieuw leven in te blazen. ‘De situatie in de regio is levensgevaarlijk. Het is absoluut noodzakelijk om via diplomatieke weg een manier te vinden om de escalatie een halt toe te roepen en het vertrouwen, de transparantie en de samenwerking te herstellen’, zei secretaris-generaal Helga Schmid.

De OVSE van 57 landen geldt als het grootste veiligheidsorgaan ter wereld, ontstaan in de Koude Oorlog tussen Amerikanen en de voormalige Sovjetunie. Volgens lidstaat Polen ‘lijkt het erop dat het oorlogsrisico in het OVSE-gebied in de afgelopen 30 jaar nog nooit zo groot is geweest. Een grote uitdaging voor de organisatie die juist tot doel heeft oorlog uit Europa te bannen.’