Indonesië laat kolenschepen vertrekken ondanks exportverbod

De verkoop aan het buitenland werd stopgezet nadat het door de staat gecontroleerde energiebedrijf Perusahaan Listrik Negara (PLN) te maken kreeg met afnemende voorraden. Daarmee dreigde de stroomvoorziening voor miljoenen mensen en bedrijven in gevaar te komen.

Ondanks het verbod heeft de Indonesische regering toestemming gegeven voor het vertrek van ten minste 37 met kolen beladen schepen. De schepen vervoeren ongeveer een miljoen ton brandstof. De gebruikelijke export van steenkolen van Indonesië bedraagt tussen de 40 miljoen en 50 miljoen ton per maand.

Regels

Mijnbouwers die zich niet houden aan de regels die bedoeld zijn om de levering voor de binnenlandse elektriciteitsproductie veilig te stellen, mogen deze maand de export niet hervatten, zei minister Luhut Panjaitan van Maritieme Zaken en Investeringen in een verklaring. Ook zullen de bedrijven die de contracten met PLN niet nakomen, of zich niet houden aan de regels om ten minste 25 procent van hun productie aan de binnenlandse markt te leveren, boetes krijgen.

Volgens energieminister Arifin Tasrif blijkt uit overheidsgegevens dat slechts 47 van de 578 mijnbouwers in het land ruimschoots voldeden aan de nieuwe leveringsregels. Maar liefst 428 kolenproducenten leverden helemaal geen kolen aan lokale klanten, terwijl 32 producenten de leveringsdrempel net of bijna hebben gehaald.

De kwestie in Indonesië onderstreept hoe het veiligstellen van de energievoorziening een belangrijke zorg is geworden voor regeringen over de hele wereld. Door problemen in de toeleveringsketen en het snelle economische herstel van de coronapandemie zijn van China tot Europa brandstoftekorten ontstaan en zijn de energiekosten hard gestegen.