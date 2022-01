Akkoord over Poolse bruinkoolmijn lijkt binnen handbereik

Tsjechië is bereid een akkoord te sluiten met Polen over een omstreden bruinkolenmijn die het grondwater en daarmee het drinkwater van veel Tsjechen vervuilt. De nieuwe Tsjechische milieuminister Anna Hubackova wil in gesprek met de Poolse regering over de Turow-mijn, die volgens een voorlopige uitspraak van het Europees Hof van Justitie in mei stil had moeten worden gelegd.