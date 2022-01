Koning gebruikt Gouden Koets voorlopig niet

Koning Willem-Alexander maakt voorlopig nog geen gebruik van de Gouden Koets. Nederland is daar nu nog niet klaar voor, zegt hij in een videoboodschap op sociale media.

‘De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is. En dat is nu niet het geval’, aldus Willem-Alexander.

De Gouden Koets onderging de afgelopen jaren een opknapbeurt en staat nu in een glazen behuizing op de binnenplaats in het Amsterdam Museum. De expositie is tot eind februari te zien.

De koets ligt onder vuur vanwege het paneel Hulde der Koloniën, geschilderd door Nicolaas van der Waay. Volgens het museum beschouwt een groeiend aantal mensen het rijtuig als beladen erfgoed en zou het niet meer gebruikt mogen worden.