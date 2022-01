NVM: plannen woningmarkt te rooskleurig

De plannen voor de woningmarkt van het nieuwe kabinet zijn te rooskleurig, zegt makelaarsvereniging NVM. De verwachting is dat met het beschikbaar komen van meer woningen de prijzen dit jaar minder hard zullen stijgen, maar alleen als er daadwerkelijk veel meer huizen worden bijgebouwd. NVM-voorzitter Onno Hoes betwijfelt openlijk of de nieuwe minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge elk jaar de geambieerde 100.000 woningen haalt. ‘Dat zit er niet in’, zei hij in een toelichting op de NVM-kwartaalcijfers.