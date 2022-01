Brussel dreigt subsidies Polen te korten om niet betalen dwangsom

Het Europees Hof van Justitie legde Polen in september een dwangsom op om af te dwingen dat de regering in Warschau de mijn voorlopig stillegt. Het hof had de sluiting bevolen na klachten van buurland Tsjechië over vervuiling. Polen moet een half miljoen euro betalen voor iedere dag dat de mijn aan de Tsjechische grens in bedrijf blijft. Maar dat vertikt Warschau tot dusver.

De Europese Commissie heeft Polen nu opnieuw een aanmaning gestuurd. Polen moet het geld, dat naar de Europese begroting gaat, voor dinsdag overmaken. Anders kan de commissie vanaf eind januari beginnen met het korten van subsidies, zegt zij. Het dagelijks bestuur van de EU zou om te beginnen de dwangsommen van september, 15 miljoen euro in totaal, in mindering kunnen brengen.

Brussel, dat in een verhit gevecht met Polen is verwikkeld over de omgang van het EU-land met de rechtsstaat, is nog nooit tot zo’n maatregel overgegaan.