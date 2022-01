Verkeersslachtoffers boos over terugkeer Vloet bij Heracles

‘Wij zouden het gepaster vinden als hij geschorst zou worden tot na de rechtszaak, waarna op basis van de uitspraak besloten kan worden wat de vervolgstappen kunnen zijn’, zegt de vereniging.

Vloet zat samen met een vriend in de auto die achterop een andere auto botste met daarin een man, vrouw en twee kinderen. Een van de kinderen raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De voetballer, die achter het stuur zat, werd aangehouden en na een dag vrijgelaten. Hij is wel verdachte in de zaak.

Technisch directeur Tim Gilissen van Heracles zei eerder dat de club ‘op dit moment als werkgever niet al te veroordelend’ moet optreden. ‘Dat moeten we vooral overlaten aan het recht en de rechtspraak.’