Just Eat Takeaway zet opmars voort op terughoudende beurs

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway zette donderdag de opmars voort op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl behoorde een dag eerder ook al tot de sterkste stijgers dankzij een goed ontvangen handelsbericht. Sterke resultaten van chipfabrikant TSMC zorgden daarnaast voor stevige koerswinsten bij de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI. Ook Philips krabbelde wat op na de zware koersval een dag eerder die volgde op een omzetalarm van het bedrijf.

Beleggers kauwden verder nog na op de Amerikaanse inflatie, die in december is opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1982. Daardoor lijkt het steeds aannemelijker te worden dat de Federal Reserve zal moeten ingrijpen door de rente te verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 793,57 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1084,64 punten. Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,3 procent.

Koerswinst

Just Eat Takeaway dikte ruim 5 procent aan na een koerswinst van 4 procent op woensdag. Besi deed het nog beter met een plus van 8 procent. ASMI en ASML wonnen tot 5,5 procent. De grote Taiwanese chipfabrikant TSMC, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, boekte een recordwinst dankzij de aanhoudende sterke vraag naar chips. In Parijs won chipmaker STMicroelectronics 3 procent en de Duitse chipproducent Infineon steeg 2,6 procent.

Philips klom 1,1 procent. Het zorgtechnologieconcern zag een dag eerder ruim 15 procent aan beurswaarde verdampen na de waarschuwing dat het bedrijf meer geld kwijt is aan de terugroepactie van zijn slaapapneuapparaten. UBS verlaagde het koersdoel voor Philips, maar handhaafde wel het koopadvies. Uitzender Randstad kreeg een verkoopadvies van JPMorgan en stond onderaan in de AEX met een min van 2,3 procent.

In de MidKap steeg Flow Traders ruim 2 procent dankzij een positief analistenrapport van Jefferies over de flitshandelaar. Postbezorger PostNL sloot de rij met een min van 4 procent na een adviesverlaging door Bank of America.

Londen

In Londen zakten supermarktconcern Tesco en winkelketen Marks & Spencer dik 1 en ruim 5 procent. De twee Britse retailers schroefden hun winstverwachtingen op dankzij sterke kerstverkopen. Beleggers grepen de resultaten echter aan om winst te nemen in de sterk gestegen aandelen van de bedrijven.

De euro was 1,1461 dollar waard, tegen 1,1428 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 82,68 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 84,80 dollar per vat.