Kremlin: Amerikaanse sancties tegen Poetin overschrijden grens

‘Het uitvaardigen van sancties tegen een staatshoofd staat gelijk aan het verbreken van de betrekkingen’, aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Hij heeft ook gezegd dat het woensdag gepresenteerde voorstel lijkt op een poging om Moskou onder druk te zetten.

De Verenigde Staten maken zich zorgen over de Russische troepen bij de grens met Oekraïne. Er wordt gevreesd voor een inval, iets waar volgens Rusland geen plannen voor zijn. De Russen eisen veiligheidsgaranties die essentieel zouden zijn voor het de-escaleren van de situatie. Het gaat onder meer om de terugtrekking van NAVO-troepen uit Oost-Europa en de belofte dat Oekraïne nooit deel zal uitmaken van het militaire samenwerkingsverband.

Rusland voerde afgelopen week vanwege de opgelopen spanningen overleg met de VS en daarna ook met de NAVO. Die waren volgens Peskov geen succes. De gesprekken leverden geen doorbraak op, maar de VS en NAVO zeiden wel bereid te zijn over onder meer wapenbeheersing te praten. De dreiging van Amerikaanse sancties draagt niet bij ‘aan een constructieve sfeer bij de onderhandelingen’, meent Peskov.