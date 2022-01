Druk op regering vanuit lage overheden over lockdown neemt toe

Steeds meer gemeenten en provincies vragen de regering om met meer perspectief te komen voor ondernemers en burgers. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek sloten zich daar donderdag bij aan voorafgaand aan het regeringsoverleg over de coronamaatregelen in het Catshuis.

‘Wij als burgemeesters uit de Gooi en Vechtstreek merken dat de rek eruit is. Het geloof en het vertrouwen is weg. Bij vele bewoners en ondernemers staat het water aan de lippen’, zeggen de burgemeesters in een verklaring. De coronacrisis wordt volgens de burgemeesters steeds meer een maatschappelijke crisis ‘met ernstige en langdurige gevolgen’.

Woensdag deden veel gemeenten en provincies al een vergelijkbare oproep. Zo schreven 21 gemeenten in Noord-Brabant een brandbrief aan premier Mark Rutte waarin zorgen worden uitgesproken over de ondernemers, die lijden onder de lockdown. In het noorden van het land deden de burgemeesters van Groningen en Leeuwarden en de provincies Friesland, Groningen en Drenthe een oproep aan de regering voor meer perspectief voor de samenleving. De provincie Utrecht deed een vergelijkbare oproep, net als veel andere gemeenten door het hele land.

Openen winkels

Gemeenten in onder meer Limburg, Zeeland, Gelderland, Overijssel en Drenthe zijn van plan winkels open te laten gaan en daar niet op te handhaven komende zaterdag. Het is nog niet bekend of er zaterdag nog een lockdown is, dat wordt vrijdag bekendgemaakt.

Donderdag wordt in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gestemd over een motie die is ingediend door burgemeester van Breda Paul Depla en is ondertekend door 29 andere gemeenten. In de motie wordt onder meer opgeroepen tot meer langetermijnvisie en meer perspectief bij het nemen van coronamaatregelen. De besluiten moeten volgens de gemeenten niet meer alleen gebaseerd zijn op de gezondheidszorg, maar op de hele samenleving.