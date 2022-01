Britten kunnen zonder dringende reden naar Frankrijk

Vanaf vrijdag hebben gevaccineerde Britten geen dringende reden meer nodig om Frankrijk binnen te reizen, heeft de Franse premier laten weten. De versoepeling volgt op een periode van wrijvingen over het Franse coronabeleid waarbij reizigers uit het Verenigd Koninkrijk niet meer zomaar naar of door Frankrijk mochten reizen. Volgens de Franse regering, die de reisbeperking in de kerstvakantie zei te gaan toepassen, was dat een logisch gevolg van het feit dat de Britten geen deel uitmaken van de Europese Unie.

De reisbeperking zorgde voor veel ophef onder Britten, onder anderen onder Britten die via Frankrijk naar een ander EU land wilden reizen. Londen eiste boos opheldering. Parijs heeft toen al geruststellend laten weten dat er heel coulant zou worden omgegaan met reizende Britten.