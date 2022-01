Franse leraren staken massaal uit onvrede over coronabeleid

Veel scholen in Frankrijk zijn donderdag dicht, omdat leraren massaal staken. Ze zijn ontevreden over het coronabeleid van de regering. Vakbonden stellen dat onder meer onophoudelijke wijzigingen en onwerkbare protocollen hebben geleid tot een chaotische situatie.

De verwachting is dat de helft van de basisscholen dicht is, daar doet mogelijk driekwart van de leraren mee aan de actie. Ook bonden van directeuren en ander personeel hebben zich bij de staking aangesloten, die de grootste in decennia kan worden. Volgens een lerarenbond is er zo veel ‘ergernis, vermoeidheid en woede’, dat ze zich gedwongen voelt een signaal naar de regering te sturen.

Ouders en scholen worstelen bijvoorbeeld met de uitvoering van het nieuwe testbeleid dat vlak voor het einde van de kerstvakantie werd aangekondigd en sindsdien twee keer is gewijzigd. Leraren vinden daarnaast dat zij niet fatsoenlijk les kunnen geven en menen dat zowel leerlingen als leraren onvoldoende worden beschermd tegen het coronavirus.

Het aantal besmettingen in Frankrijk is in de afgelopen maand explosief gestegen. Maandag zaten 10.000 klassen thuis, ongeveer 2 procent van alle klassen in het basisonderwijs. ‘Ik weet dat het zwaar is, maar een staking lost geen problemen op. Je staakt niet tegen een virus’, zei onderwijsminister Jean-Michel Blanquer tegen nieuwszender BFM TV.