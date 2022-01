Duitse rechter veroordeelt Syrische ex-kolonel tot levenslang

Een Syrische oud-kolonel en inlichtingenofficier is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange celstraf voor moord, marteling en het geven van opdrachten daartoe tijdens de burgeroorlog in zijn land. Het gerechtshof in Koblenz acht de 58-jarige Anwar Raslan schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid in 2011 en 2012. Hij heeft de beschuldigingen ontkend.

Het strafproces werd gehouden op grond van zogeheten universele jurisdictie: vervolging van misdaden tegen de menselijkheid waar ze ook zijn gepleegd. Het is wereldwijd de eerste keer dat dit wordt gebruikt voor misdaden in Syrië. De aanklagers hadden levenslang geëist.

De oud-militair wordt verantwoordelijk geacht voor het martelen van minstens 4000 mensen in een gevangenis van een Syrische inlichtingendienst in de hoofdstad Damascus. Zeker 58 mensen zijn daardoor volgens de aanklagers om het leven gekomen. De rechters achten 27 moorden bewezen, melden Duitse media.

Proces Raslan

Het proces tegen Raslan en medeverdachte Eyad al-Gharib begon in april 2020. Die laatste, ook een voormalig lid van de Syrische geheime dienst, kreeg in februari vorig jaar 4,5 jaar cel opgelegd voor misdaden tegen de menselijkheid. Hij werkte namens de regering van president Bashar al-Assad mee aan marteling. Hij zorgde onder meer voor de arrestatie en het vervoer van demonstranten naar een detentiecentrum waar werd gemarteld. Beide Syriërs werden in 2019 gearresteerd in Duitsland.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch ziet de uitspraak als een baken van hoop in de strijd voor gerechtigheid in Syrië. ‘Het vonnis is een doorbraak voor Syrische slachtoffers en de Duitse justitie om de muur van straffeloosheid te doorbreken.’