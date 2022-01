België zet imam grootste moskee land uit om veiligheidsredenen

België heeft in oktober vorig jaar het verblijfsrecht ingetrokken van Mohamed Toujgani, hoofdimam van de Al Khalil-moskee in Molenbeek, de grootste moskee van het land. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi deed dat na ‘signalen van een ernstig gevaar voor de nationale veiligheid’, bevestigt hij na berichtgeving door VRT Nieuws.

Mahdi nam de beslissing naar eigen zeggen ‘niet lichtzinnig’ op basis van informatie van de veiligheidsdiensten. Toujgani, die niet de Belgische maar de Marokkaanse nationaliteit heeft, kreeg het bevel om het land te verlaten en moet zich de komende tien jaar houden aan een inreisverbod. Hij is ondertussen niet meer in België, maar zijn vrouw en kinderen mogelijk wel.

‘Hiermee willen we een signaal uitsturen’, zegt Mahdi tegen VRT. ‘Wie haat zaait, onze samenleving verdeelt en een bedreiging vormt voor onze veiligheid, is niet welkom in ons land. Vandaag niet, maar ook de komende jaren niet’. In een persbericht licht de staatssecretaris toe: ‘Wij hebben in het verleden te veel speelruimte gegeven aan radicale predikers. Deze man was wellicht de meest invloedrijke prediker in België.’

Mohamed Toujgani verbleef sinds 1982 in België maar sprak geen Nederlands of Frans. In 2019 dook een tien jaar oud filmpje op waarin hij opriep tot het verbranden van joden.