NVM: huizenprijzen met vijfde gestegen, aanbod woningen droogt op

Huizen zijn in de laatste drie maanden van vorig jaar opnieuw fors duurder geworden. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) werd voor een woning ruim een vijfde meer betaald dan een jaar eerder. De gekte op de huizenmarkt gaat gepaard met het kleinste aanbod in zeker 26 jaar, meldt de branchevereniging in zijn kwartaalrapport. Dat vergroot ook de tegenstellingen tussen huizenbezitters en huizenzoekers.

Gemiddeld wisselde een bestaande koopwoning in het vierde kwartaal van 2021 voor 438.000 euro van eigenaar. Dat is een stijging van 20,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het derde kwartaal stegen de huizenprijzen nog met zo’n 19 procent op jaarbasis. Ook nieuwbouwwoningen werden duurder. Hier steeg de gemiddelde verkoopprijs met 13,8 procent tot 466.000 euro.

De NVM wijst als oorzaak naar het steeds kleinere aanbod aan woningen. De makelaarsclub meldt dat er het voorbije kwartaal nog maar 15.600 te koop stonden, een derde minder dan een jaar eerder. Dat is het laagste aantal sinds de NVM in 1995 begon met het bijhouden van cijfers over het woningaanbod.

Verkoop huizen

Makelaars verkochten in het slotkwartaal 23 procent minder huizen dan een jaar eerder. In heel 2021 werden 19 procent minder huizen verkocht, wat volgens de NVM de sterkste daling is sinds de jaren 2008 en 2009 rond de kredietcrisis.

Volgens Lana Gerssen, makelaar en voorzitter van de vakgroep wonen van de NVM, dreigen de tegenstellingen tussen Nederlanders met en zonder eigen woning steeds groter te worden. ‘Het wijzen en verwijten steekt al de kop op. Senioren worden er op aangesproken dat ze niet willen verhuizen. Dat is te gemakkelijk. Er is domweg geen passend aanbod voor deze doelgroep.’

Minister Volkshuisvesting

NVM-voorzitter Onno Hoes is blij dat met het nieuwe kabinet er weer een minister van Wonen en Volkshuisvesting komt. Hij pleit er tegelijkertijd voor dat Hugo de Jonge, die deze functie sinds kort bekleedt, regelmatig overlegt met partijen uit de praktijk en het maatschappelijk middenveld om het woningtekort op te lossen.

Er was uit het NVM-rapport ook een klein lichtpuntje te halen. Zo steeg het gemiddelde bedrag waarvoor een huis boven de vraagprijs werd verkocht niet langer. Het verschil tussen de vraag- en verkoopprijzen liep de afgelopen jaren juist telkens op. Ook het aandeel huizen dat boven de vraagprijs wordt verkocht bleef stabiel op 80 procent.