Ook Franse Senaat stemt in met vaccinatiepas

Ook het hogerhuis van het Franse parlement heeft ingestemd met nieuwe coronamaatregelen, waaronder een wet voor de vaccinatiepas. Die wordt binnenkort verplicht voor 18-plussers als ze restaurants, cafés, evenementen of voorstellingen willen bezoeken. Wie recent is hersteld komt ook in aanmerking voor zo’n pas. Een negatief testbewijs volstaat niet langer.