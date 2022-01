Chipbedrijven in belangstelling op Damrak na recordwinst TSMC

Chipbedrijven als Besi, ASMI en ASML staan donderdag in de belangstelling op de beurs in Amsterdam vanwege de recordwinst van het grote chipconcern TSMC. Verder zullen beleggers waarschijnlijk nakauwen op de Amerikaanse inflatiecijfers die woensdag naar buiten kwamen.

De sterke resultaten van TSMC lieten zien dat de belangrijke toeleverancier van iPhonemaker Apple duidelijk de wind in de zeilen heeft door de aanhoudende sterke wereldwijde vraag naar chips en de tekorten die daardoor zijn ontstaan. TSMC wordt op de markten doorgaans beschouwd als een goede graadmeter voor de perspectieven van de chipsector. Het is ook een grote klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

Verder heeft Intertrust een kijkje in de boeken gegeven. De financieel dienstverlener wordt binnenkort overgenomen door het Amerikaanse trustkantoor CSC. Bij zijn handelsupdate stelde Intertrust dat de transactie met CSC verloopt zoals gepland.

Herstel Philips

Ook gaat de aandacht uit naar Philips dat mogelijk wat herstel toont na het koersverlies van wel 15,4 procent op woensdag. Beleggers schrokken toen flink omdat het medisch technologiebedrijf honderden miljoenen euro’s extra opzij moet leggen voor de terugroepactie van zijn slaapapneu-apparaten. Daarnaast gaf Philips een omzetwaarschuwing.

Financieel directeur Frans den Houter van bouwer BAM mag op voor een tweede termijn bij het bedrijf, zo maakte BAM bekend. Zijn herbenoeming is nog wel afhankelijk van de goedkeuring van aandeelhouders.

De AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met verliezen te openen. Op de aandelenbeurzen in Azië was het sentiment donderdag eveneens overwegend negatief.

Stijging prijzen

De Amerikaanse inflatiecijfers wezen op de sterkste stijging van de prijzen sinds 1982. Ook in Europa is de inflatie de laatste tijd sterk opgelopen. Daardoor lijkt het steeds aannemelijker te worden dat centrale banken moeten ingrijpen door te stoppen met hun voor beleggers gunstige steunbeleid. In de Verenigde Staten lijkt een snelle verhoging van de rente daarbij aanstaande.

De euro was 1,1441 dollar waard, tegen 1,1428 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 82,37 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper op 84,45 dollar per vat.