Leider Republikeinen werkt niet mee aan onderzoek Capitool-rellen

Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinse partij in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, wil niet meewerken aan het onderzoek naar de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar door aanhangers van toenmalig president Donald Trump. Het onderzoek door een parlementaire commissie is ‘onwettig’, citeert CNN uit een verklaring van de machtigste Republikein in het Huis.

McCarthy werd woensdag door de onderzoekscommissie gevraagd om vragen te beantwoorden over de handelingen van Trump op de dag van de bestorming en over gesprekken die hij toen met de president had. Ook wil de commissie weten of McCarthy later van Trump instructies heeft gekregen over wat hij de onderzoekers moet vertellen. McCarthy stelt in zijn verklaring dat het onderzoek ‘machtsmisbruik’ is en hij vindt dat het ‘een smet werpt’ op het parlement.

Met de bestorming van het Capitool wilden Trump-aanhangers voorkomen dat de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van eind 2020 werd bekrachtigd. De commissie van het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden onderzoekt of het Witte Huis een rol speelde bij de rellen.