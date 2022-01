Milieudefensie wil klimaatplan van 30 grote bedrijven

Milieudefensie roept dertig grote bedrijven als FrieslandCampina, ABN AMRO, KLM en Tata Steel op om binnen drie maanden een plan maken waarmee ze hun CO2-uitstoot verminderen en het klimaatprobleem aanpakken. ‘Nu de rechter Shell dwingt eigen verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen van de klimaatcrisis, is duidelijk dat ook andere grote vervuilers in Nederland moeten vergroenen’, stelt Donald Pols, directeur Milieudefensie.

De milieuorganisatie wil graag in gesprek met vertegenwoordigers van de bedrijven die volgens de organisatie een omvangrijke CO2-uitstoot hebben. Juridische stappen worden op termijn niet uitgesloten, maar vooralsnog krijgen bedrijven tot 15 april om te reageren. Brieven met de vraag om een klimaatplan worden donderdag bezorgd. Als bedrijven niet met een klimaatplan komen, gaat Milieudefensie zich beraden op verdere stappen. ‘Wij blijven strijden tegen gevaarlijke klimaatverandering en blijven de druk bij deze grootvervuilers opvoeren, tot zij bijdragen aan de oplossing’, aldus Pols.

In het plan moet de organisatie concreet aangeven hoe ze voor 2030 zeker 45 procent minder CO2 wil gaan uitstoten. Pols vraagt de topmensen van de bedrijven ook te denken aan ‘hun morele verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat werknemers en omwonenden weer trots zijn.’ Het is de bedoeling dat de klimaatplannen worden doorgerekend en beoordeeld door New Climate Institute. In juni wil Milieudefensie de resultaten bekendmaken.