Kwartaalcijfers NVM schetsen beeld van krappe huizenmarkt

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteert donderdag cijfers over de huizenmarkt in de laatste drie maanden van het jaar. Naar verwachting komt daar opnieuw een weinig hoopgevend beeld uit naar voren voor woningzoekers. Al jaren blijven de huizenprijzen stijgen en slinkt het aanbod. De jongste signalen wijzen nog niet op een omslagpunt.

In het eerder deze week beëdigde kabinet is er weer plek voor een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die de krapte op de huizenmarkt moet aanpakken. De verantwoordelijk minister Hugo de Jonge wil onder andere veel meer huizen bijbouwen. NVM-voorzitter Onno Hoes pleitte deze week al voor een bijzonder ‘bouwstimuleringsteam’ waarbij De Jonge regelmatig advies kan inwinnen over de woningmarkt.

Ondertussen nemen de frustraties bij woningzoekers toe, signaleren verschillende makelaarsbureaus in Nederland. Makelaarsland, een van de grootste makelaarskantoren van Nederland, constateert dat mensen de laatste tijd daarom minder vaak naar bezichtigingen komen. In Amsterdam zien makelaars bovendien dat er per huis minder biedingen zijn dan voorheen.

Over het derde kwartaal meldde de NVM dat de huizenprijzen gemiddeld 19 procent waren gestegen op jaarbasis. Tegelijkertijd stonden er 44 procent minder woningen te koop dan een jaar eerder.