Overal schieten coronacijfers omhoog, Nederland weer donkerrood

Overal in Nederland stijgt het aantal nieuwe coronagevallen razendsnel, en dat is donderdag ook te zien op de wekelijkse kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Vorige week was in een paar provincies nog een lichte daling te zien, maar dit is voorlopig verleden tijd. Het hele land zal weer donkerrood kleuren, voor de negende week op rij. Dit is het hoogste waarschuwingsniveau dat het ECDC heeft.

Noord-Holland is opnieuw de grootste brandhaard. In de provincie zijn in de afgelopen twee kalenderweken meer dan 59.000 inwoners positief getest. Dat komt neer op 2057 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen, een toename van bijna 63 procent ten opzichte van een week geleden. In Amsterdam zelf steeg het aantal gevallen met bijna 87 procent. Op elke 38 inwoners van de hoofdstad is er één besmet.

Achter Noord-Holland staat de provincie Utrecht. Daar zijn in de afgelopen twee weken 1771 op elke 100.000 inwoners positief getest. Daarna volgen Zuid-Holland (1693), Flevoland (1603), Noord-Brabant (1550), Overijssel (1438), Groningen (1424), Zeeland (1373), Gelderland (1319), Friesland (1308), Drenthe (1266) en tot slot Limburg (1179). Tot voor kort was Limburg nog de grootste brandhaard.

De Europese coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de dienst waarbij onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangesloten is. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van 27 december tot en met 9 januari.

De kaart van het ECDC heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. Spanje en Denemarken zijn momenteel het zwaarst getroffen.