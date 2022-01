Ronnie Spector van meidengroep The Ronettes overleden

De Amerikaanse zangeres Ronnie Spector, bekend van de meidengroep The Ronettes, is woensdag op 78-jarige leeftijd overleden. De familie van Spector laat weten dat ze na een korte strijd tegen kanker is gestorven.

De zangeres, die werd geboren als Veronica Bennett, richtte eind jaren vijftig The Ronettes op samen met haar oudere zus en hun nicht. De groep, die uiteindelijk in 1974 uit elkaar ging, scoorde hits met nummers als Be My Baby, Baby, I Love You en Walking in the Rain.

De beroemde producent Phil Spector was verantwoordelijk voor het gros van hun hits. Met de later voor moord veroordeelde producent was Ronnie van 1968 tot en met 1974 getrouwd. ‘Zoals ik al vaak heb gezegd toen hij nog leefde: hij was een briljante producer, maar een slechte echtgenoot’, zei de zangeres na de dood van haar ex-man bijna een jaar geleden.

Na het einde van The Ronettes bracht Spector ook enkele soloalbums uit, maar ze wist het succes van de groep niet te evenaren. Haar laatste plaat, English Heart, verscheen in 2016.

De zangeres laat haar man Jonathan Greenfield en hun twee zoons achter.